12.01.17 - 12:45

Läden in Dülmen schließen - und jetzt?

Leerstehende Läden machen Innenstädten im Kreis Coesfeld das Leben schwer. Heute Abend schließt in Dülmen der Elektroladen Telepoint für immer seine Türen - dann ist Schluß hier. Wieder ein neuer leerer Laden. Wie es jetzt weitergeht - das ist noch nicht ganz klar. Der Telepoint gehört zum Unternehmen Bünting. Eine Sprecherin sagte uns, dass sich das Unternehmen selbst um einen Nachfolger kümmern möchte - immerhin gilt der Mietvertrag für das Ladenlokal noch längerfristig. Der Vermieter - die Croysche Verwaltung - möchte auch, dass das Ladenlokal möglichst kurz nur leer steht. Die Croysche Verwaltung möchte deshalb schnellstmöglich mit Bünting über einen Nachfolger sprechen - und möglicherweise auch mal bei der Politik nachfragen möchte was für ein Mieter sinnvoll und wünschenswert wäre. Der nächste leere Laden ist schon absehbar: Der Modeladen "Street one" in Fußgängerzone macht Mitte Februar dicht