12.01.17 - 17:50

Schwerer Unfall in Herbern - Sperrung aufgehoben

In Herbern ist Kreuzung an der Feuerwache seit 19:45 Uhr wieder frei. Die Aufräumarbeiten nach einem schweren Unfall sind abgeschlossen. Im frühen Feierabendverkehr waren ein Auto und ein Lastwagen zusammengestoßen. Drei Menschen wurden schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Fast 4 Stunden war die Kreuzung Bernhardstraße/An der Vogelrute dicht.