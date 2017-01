12.01.17 - 12:44

Vandalen in Dülmen am Werk

Vandalen haben ihre Spuren in Dülmen hinterlassen - in der Elsa-Brändström-Straße ist der Briefkasten Schrott. Eine Anwohnerin hatte den lauten Knall am Abend gehört – sie sah noch, wie zwei junge Männer gezündete Feuerwerksraketen in den Briefschlitz steckten – und BUMM! Die beiden Vandalen rannten weg – ganz grob hat die Anwohnerin die Männer bei der Polizei beschrieben. Ermittler haben Spuren gesichert. Sie haben auch Spuren an einem Mehrfamilienhaus an der Aloysstraße gesichert. Unbekannte beschmierten in der Nacht die Mauern mit Lackfarbe. Zurück bleibt eine teure Putzaktion und jede Menge Ärger.