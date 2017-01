12.01.17 - 12:48

Was wird aus der gesperrten Fahrradhalle an der Nikolaus-Grundschule in Holtwick?

Nikolaus-Grundschüler in Holtwick haben heute Morgen wieder ihre Fahrräder auf dem Lehrerparkplatz geparkt. Sie wollen wissen, wann es endlich eine Lösung für ihre Fahrradhalle gibt. Die Gemeinde sagte uns heute Vormittag – sie prüfe Alternativen zur Zeit noch. Es geht im Kern um die Kosten. Soll die Fahrradhalle künftig ein Dach haben – oder keines? In einem Monat muss die Gemeinde einen Vorschlag stehen haben – denn dann berät die Politik darüber, wie viel Geld für welche Projekte in der Gemeinde fließen soll. In Darfeld an der Schule gibt es überdachte Fahrradständer – in Osterwick parken die Grundschüle ihre Räder unter freiem Himmel. Die Gemeinde schaut sich beides an und grübelt: Ist ein Dach überhaupt nötig. Also – im Februar steht fest, wie es weitergeht und dann soll sich an der Fahrradhalle kurzfristig etwas tun. Denn die Halle ist, so wie sie jetzt da steht – einsturzgefährdet. Und seit dem Sommer gesperrt.