13.01.17 - 14:25

24 Stunden Schwimmen im CoeBad läuft

In Coesfeld läuft das 24 Stunden-Schwimmen. Bis morgen Nachmittag treten im CoeBad 16 Teams und Einzelschwimmer gegeneinander an. Wer in der Zeit die weiteste Strecke zurücklegt, gewinnt. Das Ergebnis hören Sie natürlich bei Radio Kiepenkerl.