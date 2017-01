13.01.17 - 15:39

Schwerer Unfall sorgte für Stau auf A 1 ab Ascheberg

Heute Abend läuft es wieder auf der A 1 bei Ascheberg in Richtung Dortmund. Die Nachwehen eines schweren Unfalls zwischen Hamm-Bockum/Werne und Hamm/Bergkamen sind ausgestanden. Die Fahrbahn ist repariert. 4 Autos waren hier am frühen Nachmittag ineinander gefahren. Ein Auto geriet in Brand. Die Hitze hinterließ Spuren auf dem Asphalt. 8 Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Erst war die Autobahn voll gesperrt, später dann noch eine Spur.