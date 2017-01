13.01.17 - 14:27

Großen Weihnachtsbaum-Einsammelwochenende: Heute Auftakt in Dülmen

140 Pfadfinder vom Stamm Heilig Kreuz in Dülmen haben sich am Abend erstmal mit einer heißen Dusche aufgewärmt. Seit dem frühen Nachmittag haben sie ausgemusterten Weihnachtsbäume in Dülmen eingesammelt. Die älteren Pfadfinder haben die Bäume auf die Trecker geschmissen, die jüngeren sind mit der Spendendose rumgegangen und haben Geld für die Jugendarbeit gesammelt.

Heute haben die Pfadfinder in Dülmen nur die eine Hälfte der Stadt abgefahren, morgen nehmen sie sich den Rest vor. Dann sind auch in vielen anderen Orten im Kreis Weihnachtsbaum-Einsammeltrupps unterwegs. Éine Übersicht finden Sie HIER