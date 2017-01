13.01.17 - 06:53

Lage auf den Straßen im Kreis Coesfeld noch relativ entspannt - Busse fahren

Sie treten heute Morgen aus der Haustür und bekommen erst einmal eine feucht-kalte Ladung ins Gesicht. Es ist teilweise sehr windig – teilweise sogar stürmisch. Das wirkt sich heute Morgen auf die Bahn aus. Bahnfahrer auf der Strecke Coesfeld-Billerbeck-Münster müssen umplanen...

Entlang der Strecke sind Bäume auf die Gleise gestürzt. Die Strecke ist teilweise gesperrt. Das heißt, es fahren nur vereinzelt Züge. Bis die Strecke wieder komplett frei ist, dauert es noch – denn überall in Nordrhein-Westfalen gibt es gerade Probleme, sagte gerade ein Bahnsprecher.

Länger warten Sie gerade auch auf der Strecke Enschede-Lüdinghausen-Dortmund – die Züge sind verspätet unterwegs. Auch hier ist ein Baum umgestürzt - zwischen Gronau und Enschede. Die Bahn arbeitet an einem Ersatzverkehr. Und Probleme gibt es auch auf der Strecke Münster Dülmen Ruhrgebiet - hier gibt es eine Oberleitungsstörung. Deshalb gilt auch hier: Züge können verspätet sein.

Bei den Bussen läuft es zur Zeit. Schulbusse sind unterwegs. Schauen wir jetzt noch auf unsere Straßen: Einen Unfall hat es gerade in Osterwick gegeben – ob es am Wetter gelegen hat, untersucht die Polizei noch. Sonst ist alles ruhig.

Was auch daran liegt, dass die Mitarbeiter der Bauhöfe heute Morgen schon früh aufgestanden sind, um zu streuen. Andreas Tanger vom Kreisbauhof in Buldern sagt, alle Streuwagen seien im Einsatz. Zwar habe es in der Nacht nur geregnet - anders als erwartet. Aber die Temperaturen seien leicht angezogen, deshalb könnte es glatt werden. Die Schneeschieber haben die Mitarbeiter heute Morgen wieder abgebaut.

Radio Kiepenkerl hält die Lage auf den Straßen und bei Bus und Bahn für Sie im Blick.