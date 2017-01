13.01.17 - 15:20

Quartiersmanagerin für Dülmener Haverlandviertel startet

In einer guten Nachbarschaft nehmen die Menschen Rücksicht und helfen sich gegenseitig. Genau das will die Stadt im Haverlandviertel in Dülmen fördern. Sie hat jetzt die neue Quartiersmanagerin für das Viertel zwischen Coesfelder Straße und Leuster Weg vorgestellt. Die Sozialmanagerin Annika Koch hat ab sofort ein Ohr für die Bedürfnisse und Probleme der Menschen. Eine Aufgabe ist es die Flüchtlinge aus der Unterkunft am Leuster Weg zu integrieren. Außerdem will sie gemeinsam mit den Anwohnern die Pläne für eine Sakteanlage vorantreiben und überlegen, was sich in er Anna-Katharina-Emmerik-Grundschule verbessern lässt. In den kommenden Wochen trifft sie sich mit Vereinen und Gruppen aus dem Viertel. Außerdem öffnet das frühere Stadtteilbüro gegenüber dem Gemeindezentrum St. Josef wieder. Hier gibt es zu folgenden Zeiten Sprechstunden: