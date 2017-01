13.01.17 - 06:51

Sendener erleichtert über Freigang-Regeln für Forensik

Heute Morgen sehen Sie auf dem Weg zur Arbeit in Senden und rund um die Gemeinde noch Plakate der Bürgerinitiative für schärfere Freigang-Regeln an der angrenzenden Forensik – also der Klinik für psychisch kranke Straftäter. Die Plakate bleiben nicht mehr lange. Am Abend haben sich Klinik und die Initiative auf einen Kompromiss geeinigt. Anke Knoke-Kahner aus Senden von der Initiative atmet auf. Das war Eltern besonders wichtig, unter anderem dass die Freigangszeiten ohne Begleitung eingeschränkt wurden von 8 bis 12.30 Uhr. In dieser Zeit seien Kinder in Kitas und Schulen. Im Anschluss werde niemand unbegleitet auf dem Gelände unterwegs sein. Das gleiche gelte für Samstag, Sonntage, Feiertage und die NRW Schulferien.

Die Bürgerinitiative hat künftig mehr Mitspracherechte: Denn in den Klinikbeirat entsendet sie drei weitere Vertreter.