13.01.17 - 08:43

Update Winterwetter: Alles ruhig geblieben im Kreis Coesfeld - anders die Nachbarkreise

Egon – das Sturmtief sorgt im Kreis Coesfeld stellenweise noch für heftige Windböen, ist aber sonst recht zahm bei uns geblieben. Wetterexperten haben ihre Warnungen für den Kreis Coesfeld vor wenigen Minuten aufgehoben. Probleme gibt es gerade noch auf Bahnstrecken im Kreis Coesfeld.

Bäume haben Sturmtief Egon heute Morgen nicht Stand gehalten und sind auf Schienen gekippt. Die Strecke Coesfeld-Billerbeck-Münster ist weiterhin teilweise gesperrt. Es fahren nur vereinzelt Züge. Auf der Strecke Enschede-Lüdinghausen-Dortmund sind die Züge verspätet unterwegs. Ein Baum liegt im Gleis zwischen Gronau und Enschede. Auf der Strecke Münster Dülmen Ruhrgebiet läuft es wohl wieder. Es gab eine Oberleitungsstörung. Deshalb galt heute Morgen auch hier: Züge waren teilweise verspätet.

Schauen wir noch auf unsere Straßen im Kreis: Hier ist es heute Morgen ruhig geblieben.

Schauen wir noch zu unseren Nachbarn: Am meisten hat der Nachbarkreis Steinfurt abbekommen: Über 20 Einsätze der Polizei gibt es kreisweit – in Westerkappeln ist ein Bus in den Graben gerutscht. Der Nachbarkreis Borken ist zweigeteilt: Im Südkreis ist gar nichts – in Richtung B 54 bei Legden/Ahaus sind die Straßen rutschig. Im Kreis Warendorf ist es wie bei uns ruhig geblieben und in Münster ist die Unwetterwarnung schön länger aufgehoben.