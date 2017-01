14.01.17 - 10:46

Coesfelder Altherrenturnier mit ehemaligen Bundesliga-Fußballprofis

Im Sportzentrum in Coesfeld gibt es heute echten Profi Fußball. Die AltligaMannschaften von unter anderem Preußen Münster, MSV Duisburg und SC Paderborn kommen in den Kreis mit ehemaligen Bundesligaspielern. Und die legen sich beim Spielen ordentlich ins Zeug. LariFari Fußball gibt es nicht. Außerdem präsentieren sich zum ersten Mal die Randsportarten Dart und Tischkicker in der Halle. Los geht es in der Halle um 13 Uhr. Alle sieben Mannschaften spielen dann gegeneinander. Männer zahlen 3€, Frauen und Kinder haben freien Eintritt.