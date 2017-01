14.01.17 - 11:45

Mit Fleischerbeil in Bar - Betrunkener sorgt für unruhige Partynacht in Dülmen

Ein junger Mann ist heute in der Dülmener Polizeiwache aufgewacht. Er muss sich heute fragen lassen, was er sich da für eine Aktion geleistet hat. Der Mann war am frühen Morgen mit einem Fleischerbeil in eine Bar an der Halterner Straße marschiert. Zuvor soll er bereits draußen zwei Menschen mit dem Beil verschreckt haben. Die Gäste und der Betreiber reagierten ruhig. Der Mann legte das Beil beiseite, weigerte sich allerdings die Bar zu verlassen. Die Polizei rückte an und nahm den jungen Mann aus Eritrea mit zur Wache. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutprobe an. Die Polizei sucht jetzt die beiden Zeugen, die vor der Bar vor dem Mann geflüchtet waren. Sie könnten helfen, die ganze Situation näher zu beleuchten.