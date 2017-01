14.01.17 - 08:14

Osterwickerin gewinnt Dressurprüfung in Münster - heute Finale der "Bauernolympiade"

Das Jahr beginnt für viele Reitfans im Kreis Coesfeld mit einem Highlight: dem großen Hallenreitturnier in Münster.

Annabel Balkenhol aus Osterwick hat am Abend gezeigt, was sie kann. Sie gewinnt die Dressurprüfung.

Die schwere Springprüfung hat Johannes Ehning aus Borken für sich entschieden. Über eine Platzierung in der Qualifikation für den großen Preis kann sich auch Alexander Potthoff aus Bösensell freuen.

Heute bleibt es spannend. Die sogenannte Bauernolympiade steuert auf ihr Finale zu. Mit dabei sind unter anderem Reitervereine aus Bösensell, Appelhülsen und Havixbeck/Hohenholte. Das Springen sehen Sie heute Abend ab 21:00 Uhr im Fernsehen bei Sport1.