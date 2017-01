14.01.17 - 08:07

Unterkunft für Flüchtlingskinder in Seppenrade feiert Einjähriges

Die einen lassen sich auf neue Freundschaften ein, andere schauen lieber weg, als hin. Mit der Integration von Flüchtlingen im Kreis Coesfeld geht jeder anders um. In Seppenrade feiert an diesem Wochenende eine besondere Einrichtung ihren ersten Jahrestag. Aktuell leben 35 junge Flüchtlinge im St. Josefshaus, die ohne ihre Eltern hier angekommen sind. Das Deutsche Rote Kreuz kümmert sich um die jungen Männer. Und viele Seppenrader haben sich im vergangen Jahr auf ihre eigene Weise getraut, einen Schritt auf die Jungendlichen zuzumachen, freut sich Christoph Schlütermann vom DRK. Vor allem der Sportverein Fortuna Seppenrade sei bemüht, die Flüchtlingskinder in Spiel und Training miteinzubinden. Hier zeige sich hervorragend, welch wichtigen Teil Sportvereine in der Sozialisierung und Integration übernehmen. Und das ehrenamtlich, so Schlütermann.

Zum ersten Jahrestag der Unterkunft planen die jungen Flüchtlinge heimische Rezepte für ihre Helfer zu kochen. Künftig will das DRK versuchen, im Josefshaus auch geflüchtete Mädchen unterzubringen.