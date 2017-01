15.01.17 - 09:33

Bäume einsammeln - Tschüss Weihnachten!

So allmählich verschwinden jetzt auch die allerletzten Weihnachtsbäume aus den Wohnungen bei uns im Kreis Coesfeld. Viele haben den abgeschmückten Baum seit Tagen im Garten oder vorne auf der Einfahrt liegen - zur Abholung bereit. In Olfen sind seit knapp 40 Jahren dafür die Jugendfußballer der Stadt zuständig. Mit Handschuhen, Mützen und Jutebeuteln waren sie an diesem Wochenende unterwegs und sammelten die Bäume ein. Dass die jungen Sportler wieder unterwegs sind - weiß mittlerweile jeder in der Stadt, sagt Stefan Krursel, Organisator der SuS Olfen. Ziel ist es, mit den Spenden durch diese Aktion auch weiterhin auf Trikot-Werbung bei den Jugendmannschaften verzichten zu können. Seit Jahrzehnten wirbt der Verein für die S.O.S.-Kinderdörfer - und bekommt dafür kein Geld. Das wollen sie auch in den nächsten Jahren durch die Weihnachtsbaumaktion aufrecht erhalten.