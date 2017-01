15.01.17 - 09:32

24-Stunden-Schwimmen: Wasserfreunde aus Dülmen holen Bronze

Einigen Schwimmern bei uns im Kreis Coesfeld brennen heute morgen noch die Arm- und Beinmuskeln. Kein Wunder - sie waren mit ihren Teams an diesem Wochenende beim 24-Stunden-Schwimmen im COE-Bad in Coesfeld dabei. Von Freitag- bis Samstagnachmittag versuchten die Teams innerhalb von 24 Stunden so viele Kilometer wie möglich ohne Pause zu schwimmen. Die Wasserfreunde aus Münster haben dabei die meiste Distanz zurückgelegt - über 100 Kilometer! Bestes Team aus dem Kreis Coesfeld waren die Wasserfreunde aus Dülmen, sie wurden Dritter und holten die Bronzemedaille. Während des Wettkampfes ähnelte das Schwimmbad einem Zeltlager, sagt Organisator Jürgen Bertels. Überall lagen Isomatten und Schlafsäcke verstreut, denn zwischendurch mussten die Teammitglieder natürlich essen, trinken und auch etwas schlafen. Einige Schwimmer sind aber auch ohne Team und allein angetreten. Eine Schwimmerin aus Emsdetten war 24 Stunden ohne Pause im Wasser und hat dabei über 60 Kilometer geschafft. So weit, als wäre sie einmal komplett von Norden nach Süden durch den Kreis Coesfeld geschwommen.