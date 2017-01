15.01.17 - 09:34

Fabianus-Markt heute in Osterwick in Klein-Format

Mit einem völlig neuen Konzept startet heute der Fabianusmarkt in Osterwick. Zurück zu den Anfängen - so lautet das Motto des Veranstaltungsteams der katholischen Kirchengemeinde. Deshalb verwandelt sich der Markt diesmal in ein Café im Pfarrheim. Um 11 Uhr gibt es hier Kaffee und Kuchen. Ein größeres Konzept hat sich nicht mehr gelohnt. Die Besucher sind ausgeblieben - oft war das schlechte Wetter daran schuld. Da der Fabianusmarkt allerdings das Patronatsfest der Kirchengemeinde ist, ließ sich der Tag nicht in wärmere Monate verlegen. Ganz streichen wollte das Team den Markt aber auch nicht - er gehöre zu Osterwick dazu. Das Café im Pfarrheim ist jetzt ein Testlauf. Kommt es gut an, bleibt das Konzept wahrscheinlich in den kommenden Jahren so.