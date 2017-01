15.01.17 - 09:30

Großes Hallenreitturnier in Münster: Appelhülsen bestes Aufsteigerteam

Für viele Reitsportler im Kreis Coesfeld ist das große Hallenreitturnier in Münster das sportliche Highlight des Jahres. Am Nachmittag traten bei der Wanderstandarte gleich drei Teams aus dem Kreis an. Dabei schaffte der Reitverein Appelhülsen einen starken 6. Platz. Gleichzeitig wurde das Team das beste Aufsteigerteam des Jahres. Denn: Kein Team verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr so stark wie die Reiter aus Appelhülsen.