16.01.17 - 06:26

Polizei hofft auf Hinweise nach Raubüberfall in Coesfeld

Die Polizei hofft auf Hinweise nach einem brutalen Raubüberfall in Coesfeld. Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag auf dem Lambertiplatz zwei Gaststätten-Mitarbeiter überfallen. Eine Frau liegt mit schweren Verletzungen im Gesicht im Krankenhaus. Die Frau wollte mit ihrem Kollegen die Tageseinnnahmen aus der Gaststätte zur Bank bringen. Die Täter versuchten ihr einen Rucksack zu entreißen. Die Frau wehrte sich. Daraufhin stieß sie einer der Angreifer zu Boden und trat ihr zwei Mal ins Gesicht. Als die Frau hilflos am Boden lag, griff sich der Unbekannte den Rucksack mit den Tageseinnahmen und flüchtete gemeinsam mit seinem Komplizen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Einer der Täter soll 1,80m groß, schlank und dunkel gekleidet sein. Beim Überfall soll er ein dunkelblaues Tuch vor dem Gesicht gehabt haben. Für den zweiten Täter liegt der Polizei keine Beschreibung vor. Hinweise bitte an die Polizei.