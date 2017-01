16.01.17 - 06:23

Dülmen vergibt Ehrenamtspreise

Sie opfern ihre Freizeit und helfen damit vielen Menschen. Ohne Ehrenamtliche wäre im Kreis Coesfeld einiges nicht möglich. In Dülmen hat die Stadt jetzt ihre Ehrenamtspreise verliehen. Hildegard Mang hilft Rheumakranken ihren Alltag zu meistern. Sie engagiert sich seit fast 30 Jahren in der Rheuma-Liga. Den Gruppenpreis bekamen die Patientenbegleiter am Dülmener Krankenhaus. Sie haben ein offenes Ohr für die Ängste von Patienten und halten Händchen bei Untersuchungen. Mit dem Nachwuchspreis ehrt die Stadt in diesem Jahr vier Mitglieder des Kolpingspielmannszuges. Sie unterrichten neben Studium und Beruf junge Musiker und sorgen für Nachwuchs in dem Spielmannszug.