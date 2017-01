16.01.17 - 16:37

Erneuter Sirenentest in Dülmen

Im ersten Test der Sirenen in Dülmen haben Sie nur einen kurzen Ton gehört – dann war Schluß. Techniker haben jetzt herausgefunden: Die Anlagen auf der Kardinal von Galen-Hauptschule, der Augustinusschule und dem Clemens-Brentano-Gymnasium waren gestört. Um zu prüfen, ob die Probleme behoben sind, testet die Stadt die neu installierten Anlagen am Samstag erneut. Ab 12 Uhr hören Sie vier Signaltöne – sie sollen im Ernstfall vor Feuer oder Katastrophen warnen. Läuft derTest reibungslos, gibt es einen monatlichen Probealarm an jedem ersten Samstag.