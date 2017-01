16.01.17 - 06:24

Glätte und Nebel sorgen für Unfälle

Planen Sie heute morgen mehr Zeit für den Weg zur Arbeit ein. Sie fahren im Kreis Coesfeld teilweise durch dichten Nebel. Außerdem sind die Straßen stellenweise glatt. In Nordkirchen ist ein Autofahrer auf der Münsterstraße in der Nähe des Golfplatzes von der Straße gerutscht. In Coesfeld geriet ein Autofahrer auf dem Lübesmeyer Weg ins Schleudern und prallte vor eine Laterne. Bei beiden Unfällen blieb es glücklicherweise bei Blechschäden.