16.01.17 - 06:23

Helen Langehanenberg beim Reitturnier in Münster auf Platz 2

Dressurreiterin Helen Langehanenberg aus Billerbeck blickt auf ein erfolgreiches Turnierwochenende in der Halle Münsterland zurück. Im Grand Prix Special ritt sie auf Platz zwei. Anabel Balkenhol belegte Platz 4. Bei den Springreitern gewann Jens Baackmann aus Albachten den großen Preis von Münster. Insgesamt kamen in diesem Jahr gut 30.000 Zuschauer zu dem Turnier in der Halle Münsterland.