16.01.17 - 16:36

Neuer Kindergarten im alten Rathaus in Senden fast fertig

Heute in zwei Wochen soll der neue Kindergarten in Senden im Alten Rathaus komplett sein. Dann ziehen Kindergruppen, die übergangsweise woanders untergekommen sind in ihre neuen Räume. Die Gemeinde hat heute den Zeitplan vorgestellt und ist zuversichtlich, dass alles so klappt. Eigentlich sollten die Bauarbeiten schon längst abgeschlossen sein - doch Probleme und Lieferengpässe zögerten alles hinaus. Rauchschutztüren zum Treppenhaus fehlen noch. Und das Treppenhaus bekommt ein Netz – das soll Kinder vor schlimmen Stürzen bewahren. Das Netz ist kaum kaputtzubekommen und kann gut etwas tragen. Die Gemeinde hofft, dass diese Sachen noch rechtzeitig ankommen. Denn am letzten Januartag will sie die neuen Räume offiziell an den Kindergarten übergeben.