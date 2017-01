16.01.17 - 13:30

Schon wieder Kugel aus Auto gezogen - neuer Fall in Lette

Läuft gerade ein Unbekannter durch die Gegend und schießt auf Autos? Das prüft die Polizei in Coesfeld gerade. Im Kühlergrill eines Autos aus Lette steckte ein Waffenprojektil. Der Besitzer hat keine Ahnung, wie und wann es dahin gekommen ist. Er weiß nur, dass Anfang November noch alles in Ordnung war. Irgendwann danach muss es passiert sein. Jetzt entdeckte der Autobesitzer das Projektil und erstattete Anzeige. Ein ähnlicher Fall war schon in der vergangenen Woche bei der Polizei gelandet. Werkstatt-Mitarbeiter hatten eine Kugel aus dem Ölkühler eines Autos geholt. Die Polizei vermutet, dass es sich um Luftgewehrmunition handelt. Die Polizei prüft jetzt, ob die beiden Fälle zusammenhängen.