16.01.17 - 19:02

+++UPDATE+++ Gegen 20 Uhr ist die A 1 zwischen Ascheberg und Hiltrup wieder frei

Geht alles glatt – dann haben Sie in einer halben Stunde auf der Autobahn 1 zwischen Ascheberg und Hiltrup freie Fahrt auf Ihrem Weg nach Hause. Eine Fahrspur ist gesperrt – Abschlepper sind hier zugange, sie holen ein Auto und einen Lastwagen ab. Beim Überholen hatte ein Auto mit einem Anhänger den Lastwagen abgedrängt. Das Auto landete in der Böschung – der Laster halb im Graben. Drei Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Was beim Überholen genau passiert ist, das ermittelt die Polizei noch.