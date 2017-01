16.01.17 - 16:40

VHS für Olfen, Ascheberg und Senden sucht dringend Integrationskursleiter

In ein paar Wochen kommen in Olfen 80 Flüchtlinge an – auch Nachbarorten bereiten sich auf die Ankunft von Flüchtlingen vor. Die Volkshochschule organisiert Integrations- und Sprachkurse – alles ganz normal. Aber: Es herrscht ein Engpass an Kursleitern – und der dramatisch. Heute hat die VHS für Olfen, Lüdinghausen, Ascheberg und die Nachbarorte vorgestellt, was für den Job nötig ist. Das Bundesamt entscheidet, wer Kursleiter sein kann und wer nicht – das erschwert die Suche. Die VHS hofft, dass sich Interessierte davon nicht abschrecken lassen – schon wer nur einen Tag in der Woche Zeit, hilft Lücken zu schließen. Der Job ist übrigens gut bezahlt. Voraussetzungen und Ansprechpartner finden Sie HIER!