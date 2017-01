16.01.17 - 16:44

Was haben wir vom künftigen US-Präsidenten zu erwarten? Interview wirft Fragen auf...

Das ist die Frage, die uns allen auf den Nägeln brennt - und die für die eine oder andere Diskussion im Feierabend sorgt: Wohin geht die Reise mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump? Er erklärt die Nato - das Verteidigungsbündnis - für überflüssig und sorgt damit in Brüssel für Aufregung. Bundeskanzlerin Angela Merkel sei großartig, aber ihre Flüchtlingspolitik katastrophal. Donald Trump setzt dabei weiter auf den Kurznachrichtendienst Twitter. Radio-Kiepenkerl-Politikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster sieht es nicht dramatisch. Die Menschen würden sich daran gewöhnen - und nimmt die ganze Sache nicht so ernst. Unternehmen im Kreis Coesfeld und dem Münsterland schauen teilweise besorgt in Richtung USA. Strafzölle auf deutsche Autos oder Auto-Teile wären für die Zulieferer aus dem Münsterland ein Problem, sagt die Industrie- und Handelskammer. Andererseits könnten mögliche niedrigere Steuern in den USA das Land für Unternehmen interessant machen.