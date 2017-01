16.01.17 - 16:34

Wieder Feuerwerksrakete in Briefschlitz in Dülmen - schon der dritte Fall!

Feuerwerksraketen-Vandalen sind zur Zeit in Dülmen unterwegs. Die Polizei ermittelt in einer Mini-Serie. Einen groben Hinweis haben die Ermittler – sie hoffen jetzt auf mehr, um den Unbekannten auf die Spur zu kommen. Dieser Alptraum eines jeden Hausbesitzers ist jetzt für Bewohner am Hasselweg wahrgeworden: Die Briefkastenschlitz klappert am späten Abend – eine gezündete Feuerwerksrakete landet im Haus. Ein paar Sekunden – und: BUMM!! Es knallt, es riecht verbrannt und es sieht schlimm aus. Es ist bereits der dritte Fall innerhalb weniger Tage. Erst in der vergangenen Woche zündelten Vandalen mit Feuerwehrsraketen. Sie zerstörten so einen Briefkasten in der Elsa-Brändström-Straße an einem Einfamilienhaus und einen weiteren an einer Fahrschule. Die Polizeigeht davon aus, dass alle Fälle zusammenhänge. In einem Fall sah eine Bewohnerin zwei Jugendliche wegrennen.