16.01.17 - 18:44

Wir parken bis zum Sommer auf dem Extra-Parkplatz in Dülmen

Sie bekommen es heute Nachmittag beim Einkaufsbummel im Feierabend wieder einmal zu spüren: Die Parkplatzsuche in Ortskernen im Kreis stresst! In Dülmen ist es zumindest etwas entspannter – der Parkplatz des ehemaligen Extra-Marktes an der Elsa-Brändström-Straße bleibt uns noch erhalten. Dauerparker haben also auch weiterhin ein Ziel in Dülmen und Menschen, die gut zu Fuß sind – wissen wo sie sich kostenlos und so lange sie wollen hinstellen. Eigentlich sollte heute Schluß sein – aber es gibt noch einmal Aufschub. Die Stadt hat den Pachtvertrag für den Extra-Parkplatz bis zum Sommer verlängert. Über 130 Parkplätze gibt es hier. Und bald gibt es noch mehr Möglichkeiten zum Parken: Der Platz auf dem Grundstück der ehemaligen Kneipe Gekko ist fast fertig. Es fehlen nur noch die Ticketautomaten. Sie sollen in den kommenden zwei Wochen stehen. Dann kommen die Absperrgitter weg und es heißt: Park frei!