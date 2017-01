16.01.17 - 11:44

Zeugen stören Einbrecher in Pestalozzischule in Dülmen

Ein Unbekannter ist in die Pestalozzischule in Dülmen eingebrochen. Die Spuren sind heute noch sichtbar. Der Einbrecher ging nämlich nicht gerade sanft vor. Er hebelte mehrere Fenster auf und zerschlug eine Scheibe zum Lehrerzimmer. Weiter kam der Unbekannte dann aber nicht. Zeugen waren zum Tatzeitpunkt am Sonntagnachmittag an der Schule unterwegs. Der Einbrecher fühlte sich gestört und flüchtete ohne Beute. Täterbeschreibung: Männlich, ca.180 cm

groß, normale Statur, ca.25-30 Jahre alt, kurze schwarze Haar,

schwarzer Kapuzenpullover.Hinweise nimmt die Polizei Dülmen entgegen.

Tel.02594/7390