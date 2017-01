17.01.17 - 06:36

Ab heute Abstimmung über Bekenntnis- oder Gemeinschaftsschule in Lette

Immer wieder haben Menschen in Lette in den vergangenen Monaten darüber gesprochen. Soll die Grundschule im Ort katholische Bekenntnisschule bleiben oder zur Gemeinschaftsschule werden? Ab heute dürfen Eltern darüber per Briefwahl abstimmen. Heute trudeln die Unterlagen dafür in knapp 200 Haushalten in Lette ein.

Für die Bekenntnisschule spricht:

Kinder lernen hier den Glauben kennen und das Kirchenjahr zieht sich durch den Schulalltag.

In einer Bekenntnisschule bekommen katholische Lehrer bei Bewerbungen den Vorzug.

Für die Gemeinschaftsschule spricht:

Das Schulteam kann auch hier christliche Werte vermitteln, Religionsunterricht ist sowieso Pflicht.

In einer Gemeinschaftsschule kann die Schulleitung stärker darauf achten, was die Lehrer fachlich und menschlich drauf haben.

Bis zum 30. Januar müssen die Wahlbriefe bei der Stadt Coesfeld sein. Einen Tag später zählt die Stadt sie aus. Haben mindestens 105 Eltern ja gesagt, muss der Stadtrat die Schule in eine Gemeinschaftsschule umwandeln.