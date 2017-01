17.01.17 - 18:38

Arbeitsagentur zieht rosige Bilanz vom Arbeitsmarkt im Kreis Coesfeld

Der Arbeitstag ist geschafft - auf geht es in den wohlverdienten Feierabend... So sieht es bei den allermeisten Menschen im Kreis Coesfeld aus. Es herrscht nahezu Vollbeschäftigung. Die Arbeitsagentur hat heute Bilanz gezogen - und noch eins draufgesetzt: Im vergangenen Jahr erreichte die Beschäftigung ein Rekordniveau. Heißt: Es waren soviele Menschen bei uns in Arbeit wie lange nicht mehr. Das macht es für unsere Betriebe noch schwieriger, Fachkräfte zu finden. Das Problem: Arbeitslose bringen oft nicht das mit, was Unternehmen voraussetzen. Die Lösung: Arbeitsagentur hilft dabei und bildet Menschen weiter und qualifiziert sie.