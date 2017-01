17.01.17 - 17:59

Ascheberger Tafelverein zieht Bilanz und schaut nach vorne

Rund 150 Menschen versorgt die Tafel in Ascheberg und Herbern regelmäßig mit günstigen Lebensmittel. Jetzt am Jahresanfang plant sie neue Projekte. Die Ausgabestelle an der Nordweststraße in Ascheberg soll künftig noch leichter sauber zu halten sein. In diesem Jahr will der Tafelverein sie mit abwischbaren Wand- und Deckenbelegen ausstatten. Dabei dämmt er die Decke gleich mit, um Heizkosten zu sparen. Im kommenden Jahr verlegen die Mitglieder dann einen Fliesenboden. In Herbern steht ein Umzug der Ausgabestelle an. Voraussichtlich im Sommer verlässt die Tafel das Jochen-Klepper-Haus und ziehmt mit der Ausgabe in die ehemalige Fleischerei Berger. Die Gemeinde baut das Erdgeschoss für soziale Zwecke um. Hier sollen künftig auch Sprachkurse möglich sein. Im Obergeschoss sind Flüchtlinge untergebracht.