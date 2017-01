17.01.17 - 17:57

Polizei stellt erste Ergebnisse zu schwerem Unfall auf der A 43 bei Haltern vor

Die Polizei hat jetzt Zeugenaussagen zu dem schweren Unfall heute morgen auf der A 43 bei Haltern ausgewertet. Die Autobahn war fast 4 Stunden bis in den späten Vormittag hinein - zwischen Dülmen und Haltern gesperrt. Ein Autofahrer aus Dülmen liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Er war am frühen morgen mit seinem Wagen in die Mitteilleitplanke geschleudert. Der Dülmener stieg aus, um sich in Sicherheit zu bringen. Ein Kleinlaster konnte noch ausweichen. Eine junge Autofahrerin aus Senden schaffte das nicht. Ihr Auto erfasste den Dülmener. Ein Krankenwagen fuhr den Mannin eine Klinik. Die Sendenerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.