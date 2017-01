17.01.17 - 18:00

Radio Kiepenkerl-Politikwissenschaftler Klaus Schubert zu gescheitertem NPD-Verbot

Das gescheiterte NDP-Verbot zeige die Offenheit in unserer modernen Demokratie auf – sagt Radio Kiepenkerl-Politikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster. Selbst radikales Denken werde nicht sofort verboten, sondern es werde daran gemessen, ob es gefährlich ist. Das Bundesverfassungsgericht sieht die rechtsextreme Partei zwar als verfassungsfeindlich, aber zu schwach an, um sie zu verbieten. Das Bundesverfassungsgericht spiele den Ball zurück in die Politik - nicht nur in die große Politik, sondern in die Politik vor Ort. Sie müsse dem rechtsextremen Denken etwas entgegensetzen. Das Scheitern des NPD-Verbotsantrags lasse die Partei nicht wieder erstarken. Sie habe weder das Geld, noch die Organisation noch die Anführer, die poltisch relevant seien. Das Urteil zeige auf, wie wenig bedeutend diese partei sei.