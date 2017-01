17.01.17 - 18:04

Radio Kiepenkerl-Wirtschaftswissenschaftler Aloys Prinz sieht Brexit-Einzelheiten skeptisch

Wir stehen im Kreis Coesfeld gut da - Unternehmen haben im großen und ganzen keinen Auftragsmangel. Das soll in diesem Jahr so bleiben, auch wenn sich in Europa einiges ändert. Die rosarote Brille hat Wirtschaftswissenschaftler Aloys Prinz von der Uni Münster allerdings abgenommen: Die Zukunft sei ungewiss - denn Großbritanniens Premierministerin hat den Abschied aus dem gemeinsamen Wirtschaftsraum und mögliche neue Zollgrenzen angekündigt. Was genau dahintersteckt ist noch nicht wirklich klar... Das Problem sei, wie lange diese Unsicherheit andauert - das bremse im schlimmsten Fall Investitionen unserer Unternehmen aus. Großbritannien versuche neue Abkommen zu schließen - möglicherweise ein langwieriges Verfahren. Spannend sei ob die EU mit einer Stimme mit Großbritannien über den Handel spricht - oder jedes Land einzeln am Verhandlungstisch sitzt.