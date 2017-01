17.01.17 - 18:34

Stadt Lüdinghausen zieht mit Klage um Schäden im Klutenseebad vor das Oberlandesgericht

Im Klutenseebad in Lüdinghausen ist nicht nur Wasser in den Schwimmbecken – sondern in dem neueren Teil des Bades auch im Keller. Schon seit vielen Jahren schwelt ein Rechtsstreit darum, wer für die Mängel aufkommt. Die Stadt streitet sich mit dem damaligen Bauunternehmer. Heute geht sie einen Schritt weiter. Das zuständige Landgericht hatte eine Klage der Stadt abgewiesen – heute hat die Stadt eine Berufung beim zuständigen Oberlandesgericht Stuttgart eingereicht. Damit rollen die Richter die ganze Geschichte nochmals neu auf. Der damalige Betreiber hatte das Bad umbauen lassen und den Bauunternehmer später für die Schäden verantwortlich gemacht. Der damalige Betreiber ging pleite - die Stadt übernahm das Bad und damit auch den Rechtsstreit. Jetzt geht es also vor das Oberlandesgericht und die Stadt erhofft sich gute Chancen, endlich einen Strich zu ihren Gunsten unter das Verfahren machen zu können. Parallel arbeitet ein Arbeitskreis weiter an einem Konzept für einen Badumbau. Eine Arbeitsgruppe hatte Wünsche von Schulen und Vereinen gesammelt – sie fließen mit ein.