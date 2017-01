18.01.17 - 06:36

10 Jahre nach Orkan Kyrill

Kaum ein Sturm hat so große Schäden angerichtet wie Kyrill. Heute vor 10 Jahren knickte der Orkan Bäume im Kreis Coesfeld um, deckte Dächer ab und zerriss Stromleitungen. Die Rettungskräfte im Kreis haben nach dem Sturm ihre Konzepte überarbeitet. Die Feuerwehr zum Beispiel hat an ihrer Alamierungskette gefeilt. Sie kann jetzt noch schneller viele Helfer losschicken. Die Bahn versucht Bäumen und Ästen auf den Gleisen vorzubeugen. Mitarbeiter schneiden Bäume und Sträucher entlang der Strecken häufiger als früher zurück. Förster im Kreis achten darauf entlang an Straßenrändern eher niedrige Bäume zu pflanzen.