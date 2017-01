18.01.17 - 15:56

Grüne wählen Realo-Spitzenduo - Kreisgrüne sind zufrieden

Wir stehen am Anfang eines Wahljahres - die Parteien im Kreis Coesfeld bringen sich in Position. Jetzt wissen die Grünen im Kreis, mit welchem Spitzenduo sie in den Bundestagswahlkampf ziehen. Die Mitglieder haben in einer Urwahl auf Bundesebene entschieden: Die Chefin der Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckhardt und Parteichef Cem Özdemir sollen es machen. Beiden gelten als mögliche Wegbereiter einer schwarz-grünen Koalition im Bund. Für den Sprecher der Kreisgrünen, Richard Dammann, eine schwierige aber nicht unmöglich Partnerschaft. Fast 60 Prozent der Mitglieder haben sich an der Urwahl der Grünen beteiligt. Für Kreissprecher Richard Damman ein Zeichen, dass die Mitglieder den mitbestimmen wollen.