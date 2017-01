18.01.17 - 06:31

Infoabend über Zukunft der Lüdinghauser St Ludger Kirche

In der Lüdinghauser St. Ludger Kirche könnte es heute voll werden. Denn es geht um die Zukunft des Gebäudes. Die katholische Gemeinde will es an die Evangelische Christen-Gemeinde "Gottes Wort" verkaufen. Heute um 19.30 Uhr gibt es einen Infoabend dazu. Ganz unbekannt ist die Christen-Gemeinde nicht. Schon seit drei Jahren nutzt sie Räume des Ludger-Pfarrheims für ihre Gruppen und für Gottesdienste. Jeden Sonntag kommen bis zu 100 Menschen aus dem ganzen südlichen Kreis Coesfeld. Doch das Pfarrheim fällt weg. Die Caritas zieht hier ein. So entstand die Idee die Kirche zu übernehmen. Ein Umbau wäre nötig. Ein Architekt zeigt heute Pläne. Vor allem innen soll sich was verändern. Verschiedene Gruppenräume und ein Gottesdienst-Saal würden entstehen. Christen-Gemeinde und katholische Gemeinde müssen sich auf viele Fragen einstellen. Denn bei vielen Lüdinghausern dürfte der Verlust "ihrer" Ludger-Kirche Herzschmerz auslösen. Nach dem Infoabend verhandeln die Gemeinden weiter über den Kirchen-Verkauf.