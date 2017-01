18.01.17 - 06:29

Post in Bösensell öffnet wieder

Menschen in Bösensell atmen auf. Nach über zwei Monaten haben sie ab heute wieder eine Post im Ort. Die Agentur macht in der Tankstelle des Autohofs an der B 235 wieder auf. Nach einem Betreiberwechsel war die Post ausgezogen. Einige Bösenseller hatten den neuen Betreiber angesprochen - mit Erfolg. Er nimmt wieder eine Post-Agentur in Betrieb. Von 9 bis 20 Uhr ist sie täglich geöffnet. Allerdings ist die Post über zwei Kilometer von Bösensells Ortskern weg. Früher war sie deutlich besser zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. Da lag sie an der Bahnhofstraße.