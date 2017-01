18.01.17 - 06:33

Profilschule in Ascheberg ab dem Vormittag Geschichte

Heute Vormittag ist es offiziell: Dann gibt es die Profilschule in Ascheberg nicht mehr. Sobald die Verträge unterschrieben sind, ist sie ein Standort der Gesamtschule in Nordkirchen. Die Gemeinde Nordkirchen und das Schul-Team bereiten alles weitere für den Start der Zusammenarbeit vor. Sie kümmern sich um das Anmeldeverfahren, die Organisation und bringen alles am neuen Standort auf den neusten Stand. Nach fünf Jahren ist für die Profilschule in Ascheberg als Pionierin des Landes NRW für neue Schulmodelle Schluss. Zu wenig Kinder meldeten sich zuletzt an. Durch die jetztige Lösung kann die Gesamtschule im kommenden Schuljahr soviele Kinder aufnehmen, wie nie zuvor. Im Februar startet das Anmeldeverfahren.