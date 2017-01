18.01.17 - 16:07

Strengere Regeln für Drohnen treffen nicht die Modellflugclubs im Kreis

Strengere Regeln für Drohnen sollen für mehr Sicherheit am Himmel über dem Kreis Coesfeld sorgen. das Bundesverkehrsministerium hat sie heute vorgestellt. Unter anderem soll für schwerer Drohne künftig eine Art Führerschein nötig sein. Die Drohnenpiloten müssten mindestens 16 Jahre alt sein und es gilt eine Höhengrenze von 100 Metern. Modellflugclubs im Kreis hatten befürchtet, dass sich das auf sie auswirkt. Uwe Grewsmühl vom Baumberger Modellflugclub ist erleichtert - Modellflugplätze sind ausgenommen. Einem guten Saisonstart stehe nun nichts mehr im Wege. Immer mehr Menschen im Kreis Coesfeld und dem Münsterland legen sich Drohnen zu. Für größere und schwerere Drohnen ist eine Flug-Erlaubnis nötig - bei der Bezirksregierung in Münster hat sich die Zahl dieser Genehmigungsverfahren in den vergangenen Jahren verfünfacht.