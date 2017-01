18.01.17 - 18:42

Vandalen klauen Notfallschilder von Sitzbänken in Nordkirchen

Der Heimatverein in Nordkirchen ist stinksauer! Er hat im vergangenen Jahr an 130 Sitzbänken in der Gemeinde Notrufschilder angebracht – eine Menge Arbeit, Kosten und Nerven. Und jetzt waren in Capelle Vandalen unterwegs, die an Bänken in der Bahnhofstraße die Schilder abgeschraubt und mitgenommen haben. Hubert Kersting vom Heimatverein kann es echt nicht fassen! In zwei Fällen haben die Schilder schon geholfen, den rettungsdienst schnell an Ort und Stelle zu führen. Passiert jetzt etwas, dauert es länger bis Hilfe kommt. In den kommenden Tagen kümmert sich der Verein um neue Notfallschilder. Eine Spur von den Vandalen gibt es heute Abend noch nicht.