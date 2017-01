18.01.17 - 15:59

Zahl der Schuldner im Kreis Coesfeld gestiegen

Unserer Wirtschaft geht es gut – im Kreis Coesfeld herrscht nahezu Vollbeschäftigung und dann das: Mehr Menschen haben im vergangenen Jahr einen Schuldenberg angehäuft, als im Vorjahr. Die Creditreform hat heute Bilanz gezogen. Über 13 tausend Menschen bei uns sind danach überschuldet. Trotz der hohen Zahl an Schuldnern bei uns im Kreis Coesfeld – wir stehen im münsterlandvergleich gut da – und Billerbeck hat einen Spitzenplatz inne, als Stadt mit den wenigsten Schuldnern. Die Experten sehen verschiedene Gründe dafür, in die Schuldenfalle zu stolpern: Krankheit, Sucht oder Folgen eines Unfalls. Gescheiterte Immobiliengeschäfte gehören auch dazu. Münsterlandweit sind zudem immer mehr Frauen überschuldet – im Kreis Coesfeld ist das bislang noch ausgewogen. Erfreulich in der Statistik: Immer weniger junge Menschen machen Schulden. Die Schuldner-Berater der Diakonie im Kreis helfen Menschen raus aus der Schulden-Falle. Ansprechpartner finden Sie HIER!