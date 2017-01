19.01.17 - 06:44

Pendeln stresst Auto- und Bahnfahrer

Viele von Ihnen steigen heute Morgen für den Weg zur Arbeit ins Auto, den Bus oder die Bahn. Eine aktuelle Studie zeigt: Über 70.000 Menschen im Kreis Coesfeld arbeiten in einem anderen Ort als sie leben. Lösungen sind gefragt, um das Gedränge in Zügen und Staus auf Straßen zu reduzieren. Karl-Friedrich Schulte-Uebbing von der heimischen Industrie- und Handelskammer nimmt unter anderem die Unternehmen in die Pflicht und verlangt flexiblere Arbeitszeiten. Das entzerre die Pendlerströme auf Autobahnen. Außerdem könnten auf viel befahrenen Strecken mehr Züge fahren und auch Radschnellwege könnten umliegende Orte mit den Hauptzentren Münster oder auch Coesfeld verbinden. Hierher zieht es jeden Morgen die meisten Pendler aus dem Kreis. Dank eBike wären auch weitere Strecken kein Problem. Helfen könnte auch der laufende Ausbau für schnelles Internet. Videokonferenzen könnten manch Berufspendler den Weg zu einem Termin ersparen.