19.01.17 - 18:55

A 1 bei Münster-Nord ist nach Unfall bis voraussichtlich 20 Uhr gesperrt

Sie müssen auf der A 1 bei Münster-Nord in Richtung Norden noch länger Umwege fahren. Die Autobahn bleibt bis voraussichtlich acht Uhr heute Abend noch gesperrt. Trümmerteile von Autos sind üner die Fahrbahn verteilt, es dauert noch, alles aufzuräumen. Die Polizei hat gerade erste Erkenntnisse zur Ursache gesagt: In dichtem Feierabendverkehr hatte ein Autofahrer abgebremst, der hinter ihm fuhr auf – drei weitere Autos wurden in den Unfall verwickelt. Ein Mensch wurde leicht verletzt. Abschlepper haben die kaputten Autos schon von der Autobahn geholt.