19.01.17 - 06:35

Bäcker wollen Coffee-to-go Becher an den Kragen

Viele von Ihnen kochen sich morgens nach dem Aufstehen erst einmal einen Kaffee. Viele Menschen holen sich ihren Kaffee aber auch erst auf dem Weg zur Arbeit in einem Pappbecher zum Mitnehmen. Die weggeworfenen Becher lassen Mülleimer überquellen oder verschmutzen die Straßenränder. Bäcker im Kreis grübeln über Lösungen. Kunden selbst Kaffeebecher von zuhause mitbringen zu lassen ist schwierig, sagt zum Beispiel die Bäckerei Ahlers-Kemper in Billerbeck. Lebensmittelvorschriften machen es unmöglich, selbst mitgebrachte Becher hinter dem Thresen zu befüllen. Daher schüttet der Billerbäcker gebrühten Kaffee von einer Bistrotasse auf Nachfrage gerne in mitgebrachte Becher um. Das geht mit Kaffeespezialitäten nicht so einfach, kritisiert die Bäckerkette Geiping aus Lüdinghausen. Die Bäckerinnung könnte sich ein Mehrweg-Becher-System vorstellen. Allerdings gibt es im Kreis fast 50 verschiedene Bäcker.